Disney en Marvel komen met een speciale uitzending over het leven en het werk van de overleden acteur Chadwick Boseman. De special zal, samen met de film Black Panther, zondagavond te zien zijn op ABC.

De reclamevrije uitzending heeft de titel A Tribute for a King en is bedoeld als een ode aan Boseman. Het gaat over de impact die hij had, zijn nalatenschap en carrière. Er zullen verschillende bekende acteurs en politieke figuren aan het woord komen, aldus ABC. De uitzending zal in de nacht van zondag op maandag om 2.00 uur Nederlandse tijd te zien zijn.

Vrijdagavond (lokale tijd) maakte de familie van Boseman op onder meer zijn officiële Twitter-account bekend dat de acteur is overleden aan de gevolgen van darmkanker. "Het is met onmeetbaar verdriet dat wij bevestigen dat Chadwick Boseman is overleden. Als een echte vechter hield Chadwick te midden van alles vol en was hij onderdeel van veel geliefde films", schrijft zijn familie in de verklaring naast een zwart-witfoto van de acteur.

Boseman kreeg in 2016 de diagnose darmkanker, maar maakte dit niet publiekelijk bekend. Hij speelde in meerdere films, terwijl hij al operaties en chemotherapie onderging vanwege de ziekte. De acteur overleed in zijn huis in Los Angeles, in het bijzijn van zijn vrouw en familie.

Behalve door zijn rol als Black Panther in de gelijknamige film uit 2018, was Boseman het meest bekend door zijn rol als Jackie Robinson in de film 42 (2013) en zijn rol als James Brown in de film Get on Up (2014).