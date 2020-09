Voor de tweede keer in de geschiedenis heeft een kandidaat zaterdag de hoofdprijs gewonnen in de spelshow BankGiro Miljonairs, voorheen Weekend Miljonairs. Kandidaat Henny uit Lelystad beantwoordde alle vijftien vragen goed en verdiende zo een miljoen euro.

Het programma, dat wordt gepresenteerd door Robert ten Brink, wordt sinds 1999 uitgezonden op de Nederlandse televisie. Op 6 januari 2001 was Hans Peters uit Deventer de eerste en tot zaterdag enige kandidaat die de hoofdprijs won, al ging het toen nog om een miljoen gulden.

Henny uit Lelystad is dus de eerste kandidaat die een miljoen euro verdient, het hoogste bedrag ooit. Ze stond na veertien vragen op een bedrag van 250.000 en zou bij een fout antwoord terugvallen naar 16.000 euro. De laatste vraag was: Welke letter komt voor in alle namen van de leden van het Koninklijk Huis? De antwoordmogelijkheden waren A: X, B: M, C: I en D: L. Henny had geen hulplijnen meer en besloot te spelen voor antwoord C en had gelijk.

De gepensioneerde vrouw vertelde eerder in de uitzending al dat het haar doel was een miljoen te winnen. Ze wil mensen helpen die geld nodig hebben vanwege de behandeling of de gevolgen van ziektes en speelde ook voor haar kinderen en kleinkinderen.

De vraag van Henny voor een miljoen euro. (Foto: RTL 4)

'Heb het gevierd met een etentje'

De deelname van Henny kende een pauze van vijf maanden. Haar deelname eindigde tijdens een uitzending in april (al werd het programma al opgenomen in februari) na vijf vragen omdat de tijd binnen het RTL-programma op was. Daarna waren er een tijd lang geen nieuwe afleveringen meer vanwege de coronacrisis. Zaterdag begon het nieuwe seizoen en beantwoordde Henny nog tien vragen goed en pakte de hoofdprijs.

De uitzending van zaterdag werd enkele dagen geleden al opgenomen. "Mijn man en ik hebben het gevierd met een etentje", vertelt Henny op de website van de BankGiro Loterij. "Als alle kinderen van vakantie terug zijn doen we dat met het hele gezin nog een keertje over. En verder? Wij zijn al op leeftijd, dus hebben niet zo veel meer nodig."

De vorige keer dat een kandidaat een vraag speelde voor een miljoen euro was in 2003. Dat liep toen verkeerd af. kandidaat Menno de Ruijter had 250.000 euro en kreeg als vraag: In welke plaats werd in 1587 de dichter Joost van den Vondel geboren? Hij koos voor Antwerpen, maar het goede antwoord was Keulen. De Ruijter ging naar huis met 'slechts' 16.000 euro.