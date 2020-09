Strafrechtadvocaat Natacha Harlequin maakt maandagavond haar presentatiedebuut in Dit vindt Nederland! In het programma wordt elke werkdag de actualiteit van de dag in Nederland doorgenomen met een vast panel en met mensen uit de praktijk. Harlequin heeft een duidelijke missie: "Laat het ultieme verbinden maar beginnen."

"Ik vind het de hoogste tijd dat we de gesprekken aangaan met mensen van de werkvloer; mensen uit de praktijk. En dat is wat we gaan doen in Dit vindt Nederland!", zegt Harlequin.

Hierbij vormen actuele onderzoeken van onderzoeksbureau Motivaction en het CBS de basis. De uitkomsten worden geduid door de van Omroep Brabant afkomstige journalist en presentator Mart Grol. Hierover zei Grol eerder in een persbericht: "Op mijn scherm wil ik met feitelijke data laten zien wat Nederland echt vindt en of het beeld dat we van ons land hebben klopt."

'Iedereen, laat je horen!'

Denkt Harlequin dat de werkelijkheid echt zo anders is dan ons beeld? "We hebben een paar proefuitzendingen gemaakt en soms verbaast het mij echt! Dan is bijvoorbeeld iedereen in de studio het eens met een stelling, maar laten de cijfers uit het land totaal het tegenovergestelde zien", vertelt ze.

De presentatrice wil daarom door middel van dit programma stemmen uit het hele land aan het woord laten. "Als ik het heb over 'laat het ultieme verbinden beginnen', dan bedoel ik dat ook zo breed mogelijk. Dan bedoel ik: Enschede laat je horen, Limburg laat je horen, ouderen, jongeren, links, rechts, laat je horen. Mensen die de Volkskrant lezen, mensen die van De Telegraaf houden, laat je horen."

'Mijn missie bij Veronica Inside was: laten we praten'

Dit vindt Nederland! moet volgens Harlequin laten zien dat mensen ook prima met elkaar in gesprek kunnen als ze het niet met elkaar eens zijn. "Je kan alleen maar moeilijke onderwerpen bespreken als je frequenter en direct met elkaar spreekt over uiteenlopende onderwerpen, naar elkaar luistert en elkaar aankijkt. Zo ingewikkeld is dat niet."

Ze vervolgt: "Iedereen was zo van streek of enthousiast over dat gesprek in Veronica Inside (waarin Harlequin het gesprek aanging met Johan Derksen tijdens een special over racisme, red.). Maar wat daar plaatsvond, was een onvoorbereid gesprek tussen mensen die elkaar niet kennen. En mijn missie was toen én is ook nu: laten we praten."

'Ik hoop dat er een constructief gesprek kan worden gehouden'

Een van de panelleden bij Dit vindt Nederland! is Jenny Douwes, die in de media is geweest omdat ze in aanloop naar de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum op 18 november 2017 op Facebook een oproep plaatste om te verhinderen dat demonstranten tegen Zwarte Piet de Friese plaats zouden bereiken.

"Natuurlijk zal dat soms clashen, dat is dan even zo", is Harlequin van mening over de deelname van Douwes. "Maar daarna kijk je elkaar aan, schud je elkaar bij wijze van spreken de elleboog en gaan we weer verder." Dat is wat ze volgende generaties hoopt mee te geven. "Als het voor ons oudjes niet meer werkt, dan misschien wel voor generaties onder ons. Die van onze zoon en alle kleintjes die erachteraan komen."

Dit vindt Nederland! is vanaf maandag elke werkdag om 18.30 uur live te zien op SBS6.