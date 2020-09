Nieuwslezer Astrid Kersseboom zou presentator Philip Freriks ooit best willen vervangen als presentator van het quizprogramma De slimste mens. "Ik denk alleen dat dat moment nog lang niet gekomen is, want de mannen hebben er nog steeds ontzettend veel zin in en doen het fantastisch."



PAS OP, DIT BERICHT BEVAT SPOILERS OVER DE UITSLAG.

Na de uitzending van vrijdagavond heeft Kersseboom heel veel appjes gekregen over haar winst in de finale van De slimste mens. "Ik ben nog steeds bezig ze te beantwoorden, maar ik zit al over de honderd. Na dit gesprek zullen er wel weer wat bij gekomen zijn."

Wat is de algemene teneur in die berichten? Zijn mensen verbaasd dat je hebt gewonnen?

"Ze zeggen dat ze het verwacht hadden, en dat geloof ik ook wel. In die zin dat ze wel dachten dat ik een kans zou maken."

Je beschikt als nieuwslezer over veel algemene kennis. Heb je daardoor gewonnen?

"Ik weet van heel veel dingen weinig. Ik heb niet echt specialistische kennis, maar ben breed geïnteresseerd. Ik neem vaak veel op, zonder dat ik het zelf in de gaten heb. Daarmee bouw je algemene kennis op. Dat is niet iets waar je voor kunt studeren."

Over welk antwoord dat je hebt gegeven was je het meest verbaasd dat je het wist?

"De Gallus gallus domesticus, de gewone huiskip. Stomtoevallig was ik in de week daarvoor samen met mijn zoon voor iets heel anders aan het brainstormen voor een leuke naam voor iets wat met kippen te maken had. Toen kwam hij met Gallus."

Weet je nog op welk moment je dacht: hé, ik zou dit weleens kunnen winnen?

"Op het moment dat je de zevende uitzending nadert, weet je dat je hoog in het klassement komt en die finaleweek kunt bereiken. Toen ik naar de opnames van de halve finales reed, dacht ik dat ik wellicht zou kunnen winnen. Maar in de finale stonden al twee mensen die ik in de voorrondes was tegenkomen: Francis van Broekhuizen en Huub Stapel. Daaruit trok ik de conclusie dat de concurrentie sterk was en dat Jörgen Raymann Jeroen Grueter nóg beter zijn."

Je mag ook een kijkcijferrecord op je naam zetten.

"Ongelofelijk! Maar het is denk ik een combinatie van corona en takkeweer. Het allerbelangrijkst is dat dit programma in de loop der jaren steeds populairder wordt."

Als een man had gewonnen, had hij het kijkcijferrecord meer op zichzelf betrokken.

(lacht) "Wat wel zo is, is dat er dit seizoen heel veel leuke én goede kandidaten waren, waardoor de strijd ook heel leuk was. In de laatste week zaten twee afleveringen die wat minder waren qua strijd, en dat hoor je ook gelijk terug van kijkers. Je moet ook iets te zien krijgen van de kandidaten, dat speelt wel mee."

"En je kunt misschien ook concluderen dat het publiek in de studio niet echt nodig is (dat ontbrak vanwege het coronavirus, red.) Het gaat in ieder geval niet ten koste van de sfeer. Daar waren ze denk ik vooraf best bang voor. Maarten (van Rossem, red.) was volgens mij de enige die het heel erg jammer vond. Bij de kandidaten heeft ook niemand het echt gemist, al kan ik het natuurlijk niet vergelijken met hoe het is als er wel publiek zit. Als nieuwslezer ben ik natuurlijk niet anders gewend. Het gaat er vooral om hoe het overkomt op televisie, maar ik heb niet het idee dat het er kaal uitzag."

Je bent pas de derde vrouw die wint. Hoe gaan we dat aantal opkrikken?

"Er zijn genoeg goede vrouwen, die moeten ze gewoon daar neerzetten. Je hoort weleens van collega's die gasten voor talkshows benaderen, dat vrouwen sneller zoiets hebben van: daar weet ik niet zo veel van. Maar dit seizoen waren er veel vrouwen, en ook echt goede vrouwen."

Kun je geen oproep doen? 'Vrouwen, wees niet bescheiden en doe mee!'

"Toen ik voor het eerst naar de studio reed, dacht ik ook: o mijn god, waarom wilde ik dit? Je kunt hartstikke af gaan. Maar dat gebeurt heus niet zo snel. Als je er eenmaal zit, weet je altijd meer dan je denkt. Het is echt hartstikke leuk om mee te doen. En mensen vinden het leuk dat ze je op een andere manier zien. In mijn geval is dat misschien ook wat logischer, omdat het journaal geen plek is waar je even lekker uitgebreid gaat lachen of vrolijke verhalen vertelt."

Voedt dit bij jou dan een verlangen om meer van jezelf op televisie te laten zien?

"Verlangen is een groot woord, maar als iemand met een heel leuk idee komt: kom maar op. Of ik een kennisquiz zou willen presteren? Stel nou dat Philip en Maarten zeggen: 'Het is wel genoeg geweest.' Ik denk dat dat moment nog lang niet gekomen is, want de mannen hebben er nog steeds ontzettend veel zin in en doen het fantastisch. Dat blijkt ook uit de kijkcijfers. Petje af ook, er worden drie uitzendingen per dag opgenomen. Dat is echt zwaar. Maar stel dat ze ermee ophouden, zet Francis (van Broekhuizen, red.) dan in de stoel van Maarten en mij op de plek van Philip."