De Nederlandse Publieke Omroep ontvangt eenmalig 19 miljoen euro extra van de regering, als tegemoetkoming voor de extra kosten die gemaakt zijn vanwege de coronacrisis. Volgens minister Arie Slob (Media) is onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke media nu 'cruciaal'.

Dit werd vrijdag bekendgemaakt in een brief over het steunpakket als gevolg van de coronacrisis. In de brief laat minister Slob weten hoe de landelijke publieke omroep een essentiële rol speelt tijdens de coronacrisis. "In deze coronatijd is onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke informatie cruciaal."

"Tegelijkertijd hebben de maatregelen ter bestrijding van de crisis voor de publieke omroep veel impact gehad en dit heeft tot onvermijdelijke extra kosten geleid." De minister laat weten dat de NPO een deel van de extra kosten zelf opvangt door een beroep te doen op zijn reserves. "In aanvulling hierop heeft het kabinet besloten in 2020 een eenmalige 19 miljoen euro extra ter beschikking te stellen aan de NPO ter dekking van de gestegen kosten ten behoeve van de uitvoering van zijn publieke taak. Dit stelt de publieke omroep in staat om ook in de komende periode die belangrijke rol te spelen."

Het derde steunpakket loopt van oktober tot juli 2021 en heeft de volgende drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. De totale kosten voor enkel dit pakket worden geschat op zo'n 11 miljard euro. Dat is exclusief de 1,5 miljard euro aan naar voren gehaalde investeringen van het kabinet. De eerste twee pakketten komen uit op zo'n 30 miljard euro.