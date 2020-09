GLORY keert mogelijk terug bij Ziggo Sport. De twee partijen zijn daarover in gesprek nadat Talpa het contract met de kickboksorganisatie beëindigde.

"GLORY heeft ons inderdaad benaderd, over inhoud van de gesprekken doen wij verder geen mededelingen", zegt een woordvoerder van Ziggo vrijdag tegen NU.nl.

Eerder deze week werd bekend dat Talpa het contract met GLORY had ontbonden. Dat kwam mede door de slechte financiële situatie van de kickboksbond, die onder anderen zwaargewichten Rico Verhoeven en Badr Hari onder contract heeft staan.

Het gevecht tussen Verhoeven en Hari in december in een uitverkocht GelreDome trok op Veronica 3,5 miljoen tv-kijkers, een record voor GLORY. Talpa verwierf de uitzendrechten van GLORY juni 2018. Daarvoor zond Ziggo de kickboksgala's al uit.

Doorgaan eerste GLORY-evenementen onzeker

Vanwege de coronacrisis heeft GLORY sinds februari geen gevechten meer kunnen organiseren. Daardoor is de kickboksbond in financieel zwaar weer terechtgekomen. Diverse topmannen hebben de organisatie al verlaten.

GLORY is van plan om in het eerste weekend van oktober de eerste gevechten te organiseren sinds de coronacrisis. Door het wegvallen van de tv-deal met Talpa is het erg onzeker of die twee evenementen in Katwijk door kunnen gaan.

Concurrentie voor GLORY vanuit Azië

Vanuit Azië lijkt er een concurrent voor GLORY op de markt te komen. ONE Championship, een Singaporese MMA-, kickboks- en Muay Thai-bond die de laatste jaren een flinke groei doormaakt, is van plan om in 2020 zijn eerste evenement in Europa te organiseren.

In tegenstelling tot GLORY heeft ONE alweer wedstrijden georganiseerd in coronatijd. De afgelopen weken werden in een leeg stadion in Bangkok de eerste drie evenementen gehouden.

Deze week maakte ONE bekend dat de wereldkampioen lichtgewicht Marat Grigorian en oud-wereldkampioen bantamgewicht Anissa Meksen uit Frankrijk per direct de overstap maken van GLORY naar ONE.

Volgens Nick Hemmers, de trainer van de Belgisch-Armeense Grigorian, heeft de overstap niets te maken met de slechte financiële situatie van GLORY, maar was de wereldkampioen al een tijdje op zoek naar een nieuwe uitdaging.