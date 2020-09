In het nieuwe programma Lieve Frogers gaat het gezin Froger op pad om wensen uit te laten komen. Zaterdag om 22.30 uur is de eerste aflevering te zien op RTL 4. Veel verhalen van deelnemers vroegen om een stevige omhelzing, maar dat zat er door het coronavirus niet in. Hoe zwaar dat was, vertellen Natasja en René Froger aan NU.nl.

70 procent van de opnames was al achter de rug, vertelt Natasja Froger, en toen kwam de coronacrisis - en ook de 1,5 meter afstand, de desinfecterende handgel en de wekelijkse coronatests.

De omschakeling viel de Frogers zwaar, zeker bij de verhalen die hen het meest raakten. "Ik moest de hele tijd bewust mijn handen in mijn zakken houden omdat ik zo geneigd ben om een hand op iemands schouder te leggen", vertelt Natasja.

"Een van de deelnemers was een terminaal zieke vrouw met een heerlijk gezin en twee puberende dochters. Toen ik haar interviewde, schreeuwde alles in mij dat ik haar wilde vastpakken zodat ze even goed kon huilen, maar dat was natuurlijk geen optie. Dus heb ik haar bij de punt van haar schoen gegrepen. Dat was mijn manier om haar toch een knuffel te kunnen geven. Het is gewoon een totaal andere manier van werken."

Op een tandem met Van Gaal

Bij het selecteren van de wensen die de Frogers in vervulling lieten gaan, probeerden ze erop te letten dat het niet alleen maar kommer en kwel was. "Er zijn meer dan tweeduizend verzoeken binnengekomen, en daar zat veel verdriet tussen. Maar je kunt natuurlijk niet alleen maar de allerzwaarste verhalen over stervende mensen vertellen. Dat is voor de kijker ook niet fijn", zegt Natasja.

"Dus zijn we op zoek gegaan naar diversiteit. We spreken bijvoorbeeld ook een vrouw die er al 25 jaar van droomde om met Louis van Gaal op een tandem door Amsterdam te rijden. Of neem die man die graag optreedt als dragqueen en ons inschakelde om aan een groter publiek te laten zien wat voor mooie kunstvorm dat is."

Langs de deuren

In een realitysoap die helemaal om hen draait, zul je de familie Froger niet snel zien, want daar zien ze de waarde niet van in. "Dat voegt toch niks toe? We willen altijd anderen helpen of een goed doel onder de aandacht brengen, zoals de voedselbank in Effe geen cent te makken."

Die drang om zich om de medemens te bekommeren, zit er al van jongs af aan in. "Toen ik veertien was, ging ik al met een collectebus rond", zegt Natasja, en daar hebben de geliefden elkaar helemaal in gevonden. "Ik deed dat als kind ook, ja", zegt René. "In de Jordaan langs de deuren voor het Astma Fonds."

Hun kinderen weten dan ook niet beter dan dat het heel normaal is om je steentje bij te dragen. En dat ze het programma met het hele gezin hebben gemaakt, heeft hen veel opgeleverd. Natasja: "We zijn al heel hecht, maar de dingen die we tijdens Lieve Frogers hebben meegemaakt, brachten unieke gesprekken op gang, over bijvoorbeeld alzheimer en euthanasie."

Wanneer was eigenlijk de laatste keer dat iemand een wens van de Frogers in vervulling liet gaan? René moet er lang over nadenken, en ook Natasja heeft geen flauw idee. "Lief dat je het vraagt hoor, maar wij zijn daar gewoon niet zo mee bezig. Wij hebben het zo goed voor elkaar - eigenlijk hebben we alles al."