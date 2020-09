De halve finale van De slimste mens, die donderdag te zien was op NPO2, heeft met 1.985.000 kijkers een kijkcijferrecord behaald.

Het oude record stond op 1.929.000 kijkers voor de finale van het spelprogramma in januari 2019. Vrijdagavond wordt bekend wie de winnaar is van het huidige seizoen. In de eindstrijd nemen Jeroen Grueter, Astrid Kersseboom en Francis van Broekhuizen het tegen elkaar op.

In de top drie van best bekeken programma's van de dag stonden verder de NOS-journaals van 20.00 uur (bijna 1,7 miljoen kijkers) en van 18.00 uur (ruim 1,1 miljoen kijkers), zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.