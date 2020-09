Art Rooijakkers hoopt dat hij met het tweede seizoen van Rooijakkers over de vloer hogere kijkcijfers scoort dan vorig jaar. De opvolger van het populaire Van der Vorst Ziet Sterren bij RTL 4, waarin grote sterren in binnen- en buitenland worden bezocht, kende een teleurstellend debuut met gemiddeld bijna 600.000 kijkers.

"Volgens mij is er nog ruimte voor groei", erkent de 43-jarige Rooijakkers voor de start van het tweede seizoen in gesprek met NU.nl. "Ik hoop dat we dat gaan bereiken in het tweede seizoen. We doen er in elk geval alles aan."

"Natuurlijk maak ik een programma voor een commerciële zender en natuurlijk wil ik dat er zoveel mogelijk mensen kijken. Ook ik wil eer van mijn werk. Alleen heb ik de kijkcijfers niet onder controle. Ik kan mensen moeilijk dwingen naar RTL 4 te kijken. Wij doen er alles aan om een zo leuk en vrolijk mogelijk programma te maken. Dan is het hopen dat het kijkcijfers haalt."

De laatste aflevering van het eerste seizoen van Rooijakkers over de vloer op 18 december trok 521.000 kijkers, terwijl Peter van der Vorst met Van der Vorst Ziet Sterren vorige zomer zijn zestiende en laatste seizoen afsloot met 890.000 kijkers.

Rooijakkers vindt de vergelijking niet op zijn plaats. "Peter maakte zijn programma in een ander tijdsgewricht. Toen waren sowieso alle kijkcijfers wat hoger. En wat ook meespeelt is dat Peter zo veel seizoenen heeft gemaakt, dat programma was een instituut. Die status hebben wij nog niet. Laten we hopen dat we de kans krijgen die status wel te bereiken."

Peter van der Vorst stopte in maart vorig jaar na zestien seizoenen als presentator van Van der Vorst Ziet Sterren. (Foto: BrunoPress)

'Ik moet niet Peter van der Vorst nadoen'

Rooijakkers zegt het debuutseizoen goed geëvalueerd te hebben met Van der Vorst, die sinds maart vorig jaar als directeur marketing en content verantwoordelijk is voor alle programma's bij RTL. "Het is niet dat hij heeft gezegd: 'Kom, drink eens koffie en dit, dit en dit moet je anders doen.' Er was wel enthousiasme."

"Toen ik vorig jaar begon, zei hij: 'Het is belangrijk dat je het programma je eigen maakt.' Dat is een televisiecliché, maar ik moet niet Peter van der Vorst nadoen. Dat heb ik ook niet gedaan in het eerste seizoen. Vanuit mijn eigen interesse ben ik naar gasten toegegaan. Als Peter een portret had gemaakt van bijvoorbeeld Sergio Herman of Krezip, dan was het een ander portret geworden dan ik had gedaan."

Art Rooijakkers zit nog midden in de opnames van Rooijakkers over de vloer. (Foto: BrunoPress)

Afleveringen in nieuw seizoen half uur ingekort

Het tweede seizoen van Rooijakkers over de vloer kent wel een drastische verandering. De afleveringen zijn ingekort van een uur naar een half uur. "Door corona zijn mensen op dit moment druk", verklaart Rooijakkers, die nog midden in de opnames zit. "Er wordt veel gedaan en ingehaald. Er waren mensen die heel graag wilden, maar minder tijd hadden."

"Als je een hele aflevering met iemand wil maken, heb je ruim de tijd nodig. Daarom hebben we ervoor gekozen om dat soort gasten in een halve aflevering te stoppen. Dan hebben we minder tijd nodig om te draaien."

De coronarichtlijnen hebben ook invloed op de opnames van het nieuwe seizoen. "Bij mensen thuis is het zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand staan, regelmatig onderbreken en handen wassen. Het is meer hordelopen dan normaal. Of het invloed heeft op de sfeer van de interviews? Nee, dat denk ik niet. Aan die 1,5 meter zijn we ook een beetje gewend."

Het tweede seizoen bevat acht afleveringen. Onder anderen Dinand Woesthoff, voormalig leadzanger van de Haagse rockband Kane, acteur Jim Bakkum, oud-zangeres Angela Groothuizen en comédienne Tineke Schouten zijn door RTL bevestigd als gasten. Net als vorig seizoen krijgen de geïnterviewden opnieuw te horen wat het Nederlands publiek van hen vindt, op basis van een representatief onderzoek.

Rooijakkers over de vloer begint op donderdag 3 september en is wekelijks om 21.30 uur te zien op RTL 4.