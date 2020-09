Voor Humberto Tan was het een vanzelfsprekendheid dat hij ja zou zeggen op het presenteren van een tweede seizoen van Holland's Got Talent. Ook Ali B is onwijs enthousiast over zijn rol als jurylid. In een gesprek met NU.nl vertellen ze meer over het nieuwe seizoen van de talentenjacht.

"Als je gaat vliegen, hoop je dat je leuk contact hebt met de stewardess zodat je een leuk praatje maakt en als eerste je drankje krijgt. Voor mij voelt het ook zo met de ruim 130 kandidaten die voorbij komen. Je probeert ze allemaal aandacht te geven en naarmate de competitie vordert en er minder overblijven, wordt die band hechter."

Het was voor Tan niet eens een vraag meer of hij de talentenjacht nog eens wilde presenteren. "Ik zag het als een vanzelfsprekendheid. Ik vond het ontzettend leuk om te doen vorig jaar en dit jaar weer."

Honden Got Talent

Ook Ali B bevalt het onwijs goed om deel uit te mogen maken van het programma. "Je weet niet wat je ziet, er is zoveel talent. Ik ben natuurlijk bekend van The Voice en We Want More, dat is vooral zang.

Dit is echt iets heel anders. Nu heb ik gezien wat bijvoorbeeld een hond allemaal kan, dat heb ik nooit geweten, joh. Het lijkt wel Honden Got Talent. Alles Got Talent, jongen!"

Opnames waren onzeker door coronamaatregelen

Tan vertelt dat het tot het laatste moment onzeker was of en hoe Holland's Got Talent zou worden opgenomen wegens de coronamaatregelen. Uiteindelijk werden de shows zonder publiek in de zaal, maar met publiek via videoschermen opgenomen.

Voor Tan had deze nieuwe manier van werken voor- en nadelen. "Het is natuurlijk jammer dat we niet een zaal vol juichend publiek hebben, maar hoe gek het ook klinkt, kon ik dit jaar dichter bij de kandidaten zijn. Vorig jaar zaten zij in een aparte ruimte voor ze moesten optreden en nu was dat maar een klein loopje. Dus ik kon, op 1,5 meter uiteraard, wel dichter bij ze zijn."

Ook voor Ali B voelt het alsof het publiek er echt bij is. "Het publiek zit op 1,5 meter in een aparte theaterzaal, waar camera's en microfoons alles opnemen. Wij hebben een groot ledscherm achter ons waarop zij te zien zijn en eerlijk gezegd voelt het ook echt alsof zij in dezelfde ruimte zitten. Die techniek is onvoorstelbaar. De interactie is echt een-op-een, er zit geen vertraging op."

En dat publiek erbij is toch erg handig, moet het jurylid bekennen. "Eerlijk is eerlijk, we hebben wel een mening, maar we kijken ook vaak genoeg achter ons of die wel klopt."

'Bezig zijn met kijkcijfers heeft mij nooit gelukkig gemaakt'

Ali B probeert niet bezig te zijn met de kijkcijfers. "Het heeft me nooit gelukkig gemaakt. Als ze goed zijn dan vier ik het en anders kijk ik er niet naar."

Wat betreft kijkcijfers durft Tan weinig te verwachten en veel te hopen. "De tijden zijn zo veranderd en televisie is niet meer wat het was. De markt is volatiel (wisselvallig, red.) geworden. Op basis van de kwaliteit van de deelnemers zeg ik dat we minstens de cijfers van vorig jaar moeten halen, maar zeker weten doe je het niet."

"Ik denk dat mensen naar talentenjachten blijven kijken, omdat we graag zien hoe mensen met talent een podium krijgen, al is het maar twee minuten. Veel mensen herkennen zich erin, want iedereen wil wel een kans om zijn talent te laten zien. Maar dat moet je ook maar durven. Vaak hebben de kandidaten een bijzonder verhaal en dan gun je het iemand zo, dat je echt hoopt dat ze kunnen zingen of dansen. Als die hoop dan uitkomt, emotioneert mij dat", aldus Tan.

Holland's Got Talent is vanaf zaterdag 29 augustus wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.