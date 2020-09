Chantal Janzen wil met haar programma Chantal Komt Werken vooral amusement maken en daar schaamt ze zich niet voor. In gesprek met NU.nl vertelt de presentatrice dat ze een mooi portret van de werkende Nederlander hoopt te creëren.

"Ik wil vooral iets positiefs maken dat in eerste instantie bedoeld is als amusement. Five Days Inside (RTL-programma waarin de presentatoren vijf dagen in een gesloten instelling doorbrengen, red.) laat een andere kant zien, maar wij willen ook gewoon een dag uit het leven van de werkende Nederlander belichten; een mooi portret maken", aldus Janzen.

"Ik wil in eerste instantie toch amusement maken, entertainen en plezier brengen en daar schaam ik me niet voor." Dat betekent echter niet dat Janzen zwaardere onderwerpen schuwt. Zo filmde ze in het vorige seizoen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en liep ze voor de nieuwe reeks mee met een uitvaartbegeleider.

“Over sommige beroepen denk je ook gewoon te makkelijk. Dan denk je dat het niet zoveel omvat, maar krijg je ongelijk.”

"Ik was toch wel een beetje gespannen over het rondlopen met een camera daar. Ik was ook bang dat ik vooral verdrietig zou zijn, met een steen in mijn maag. Het vooroordeel over die baan is toch dat je de hele tijd met de dood bezig bent en mensen vragen zich af hoe je dat werk kunt doen, maar uitvaartbegeleiders betekenen juist ontzettend veel bij het zorgen voor een waardig afscheid."

Het ging de presentatrice en haar team niet in de koude kleren zitten. "Ik ging met een dikke keel naar huis en toen ik na afloop sprak met de ploeg, hadden zij hetzelfde. Het meemaken van zo'n uitvaart is heftig. Het verdriet van andere mensen maakt een grote impact."

'Dacht dat het jaren zou duren voor het op tv zou komen'

Janzen had niet verwacht dat het programma, dat ze als een soort speeltuin begon op haar platform &C, zo snel al op televisie zou worden uitgezonden. "Ik dacht dat daar jaren overheen zouden gaan." Ze merkte dat het maken van het nieuwe seizoen een stuk gemakkelijker ging, dankzij de goed ontvangen eerste reeks. "Mensen zijn bekend met het concept en stemmen veel sneller in om mee te doen."

Dat maakte het soms wel weer lastig om te kiezen waar wel en niet een aflevering op te nemen. "Je hebt natuurlijk beroepen die niet dynamisch genoeg zijn voor televisie en zich maar op één plek afspelen. Dat verwachtten we eerst ook bij de kapsalon, maar dat is toch ontzettend leuk geworden. Over sommige beroepen denk je ook gewoon te makkelijk. Dan denk je dat het niet zoveel omvat, maar krijg je ongelijk."

“Een dag met Rutte in zijn torenkamer zie ik ook wel zitten.”

De presentatrice heeft voor een eventueel volgend seizoen nog een aantal beroepen hoog op haar lijstje staan, waar ze graag eens een dag mee zou lopen. Ze zijn helaas niet allemaal even reëel. "Het lijkt me zo leuk om een dag mee te kijken met een hofdame van de koninklijke familie, maar dat wordt wel een lastig verhaal."

Hetzelfde geldt voor piloten. "Vanwege de veiligheid worden er geen cameraploegen meer toegelaten in de cockpit tijdens het vliegen." Toch blijft Janzen groot dromen. "Een dag met Rutte in zijn torenkamer zie ik ook wel zitten, of met de koning en koningin meelopen."

Chantal Komt Werken is vanaf donderdag 3 september wekelijks om 20.30 uur te zien op RTL 4.