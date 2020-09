Paleis voor een Prikkie heeft woensdagavond 484.000 kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen met de nieuwe presentatoren Brian en Peer. Deze cijfers zijn lager dan die van het vorige presentatieduo Frank en Rogier, die met hun laatste seizoen gemiddeld ruim zevenhonderdduizend kijkers trokken.

Het programma eindigde op de tweeëntwintigste plek op de lijst met best bekeken televisieprogramma's van woensdag.

Het best bekeken programma van de woensdagavond is het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 1,72 miljoen mensen naar keken. Op twee staat De slimste mens met 1,62 miljoen kijkers. De derde plek is voor het nieuws van 19.30 uur op RTL4, waar 1,22 miljoen mensen naar keken.

Ook het vierde seizoen van Van onschatbare waarde met presentatrice Dionne Stax ging woensdagavond van start, en scoorde 1,1 miljoen kijkers. Daarmee staat het programma op de vijfde plek van de kijkcijferlijst.