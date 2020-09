Televisierechter Frank Visser presenteert vanaf maandag het juridische programma Frank Visser: Wordt U Al Geholpen? op SBS6. De jurist zal echter niet de enige rechter in dit programma zijn, maar krijgt hulp van raadsheer Reinier Groos.

Dat maakte Visser woensdagavond bekend in Op1. Groos is werkzaam als jurist en raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Ook is hij werkzaam als docent op de Universiteit van Amsterdam. Het werd meester Visser nogal druk en daarom schakelt hij hulp in.

In Frank Visser: Wordt U Al Geholpen? ontvangen Visser en Groos mensen met uiteenlopende klachten die graag juridische bijstand willen. Zelf omschrijft Visser het als "een juridisch spreekuur met een juridische huisarts". Groos en Visser zullen elkaar afwisselen in het verlenen van advies voor de vermeende gedupeerden.

De behandelde zaken in het programma zijn volgens Visser heel afwisselend. "Je kunt het zo gek niet bedenken", stelt hij. Volgens de presentator is er vooral "veel gedoe met de woningbouw en gemeentes".

Veel mensen weten vaak van tevoren al dat hun zaak geen kans van slagen heeft, maar willen wel graag van Visser of Groos horen dat ze gelijk hebben. "Mensen vinden het heerlijk om van mij te horen: u heeft gelijk, maar u gaat het niet krijgen en dat is een grof schandaal."

Frank Visser: Wordt U Al Geholpen? is vanaf aanstaande maandag dagelijks te zien om 19.30 uur op SBS6.