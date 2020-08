Martijn Kolkman, die sinds de start van Qmusic voor de radiozender werkt, gaat zijn werkgever na vijftien jaar verlaten. De radio-dj zegt "op zijn hoogtepunt te willen stoppen".

"Het doel vanaf de eerste dag was om samen prachtige radio te maken en de beste van het land te worden", schrijft de 42-jarige Kolkman op Instagram. "Ik heb mijzelf altijd voorgenomen om dit doel samen te bereiken. Dat is gelukt."

De nachtshow van de dj, die van dinsdag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 2.00 uur te horen is, werd dit jaar bij de uitreiking van de Nachtwacht Award uitgeroepen tot de beste van het land. Daarnaast is Qmusic momenteel qua luistercijfers de grootste zender in Nederland. "Ik zeg het niet vaak, maar ik ga op mijn hoogtepunt stoppen."

Kolkman zegt dat "het tijd is voor nieuwe uitdagingen". "Ik denk dat het heel gezond is om hierin je hart te volgen. Het is geen makkelijke keuze, zeker niet als je bij een heel leuk bedrijf werkt en een prachtig radioprogramma met de liefste luisteraars kan maken."

De radio-dj is in de nacht van 31 augustus op 1 september voor het laatst te horen op Qmusic.