Jamai Loman presenteert het nieuwe RTL-programma Over Winnaars waarin hij mensen met een beperking bijstaat terwijl ze hun dromen najagen. RTL meldt woensdag dat het programma vanaf zondag 18 oktober te zien is.

Loman gaat in het van oorsprong Vlaamse format in elk van de zeven afleveringen op pad met iemand die door ziekte of een beperking een droom, passie of ambitie heeft moeten laten varen. De presentator schakelt hulp in, zodat er nieuwe deuren opengaan voor de deelnemers.

In een van de afleveringen gaat een 36-jarige vrouw die lijdt aan MS naar Las Vegas om daar op te treden met illusionist Hans Klok. In een andere aflevering stoomt Loman een vrouw klaar voor haar droomreis naar Jordanië, nadat ze door een zeldzame aandoening tijdens de laatste weken van haar zwangerschap haar benen verloor.

Loman richtte zelf Stichting Overwinnaars op waarmee hij zich inzet voor mogelijkheden voor mensen met een beperking. Hij liep vorig jaar de Nijmeegse Vierdaagse als sponsorloop voor de stichting.

Over Winnaars is vanaf zondag 18 oktober wekelijks te zien om 21.30 uur op RTL 4.