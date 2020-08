Talpa stopt per direct met het uitzenden van kickbokswedstrijden van organisatie GLORY, bevestigt een woordvoerder van het mediabedrijf woensdag aan NU.nl na berichtgeving door MMA DNA. Het contract met GLORY wordt voortijdig beëindigd.

Als redenen voor het stoppen van de samenwerking geeft Talpa tegenvallende kijkcijfers en de onrust bij GLORY op. Het mediabedrijf "kan niet verder ingaan" op de achtergronden van het besluit.

Het is niet bekend wat het einde van de samenwerking betekent voor toekomstige evenementen van GLORY, waaronder een evenement met onder anderen Badr Hari, Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven in december.

De kickboksbond maakte eind juli bekend dat de drie wereldtoppers aan het einde van dit jaar op dezelfde avond in actie zullen komen, al werd er niks gezegd over een precieze datum of locatie. Door de recente ontwikkelingen is de kans klein dat de plannen van GLORY voor december doorgaan.

Talpa en GLORY werkten sinds 2018 samen. R.E.S. Events, de holding boven de Nederlandse tak van de internationale kickboksorganisatie, werd op 18 augustus failliet verklaard. GLORY was woensdag niet te bereiken voor commentaar.