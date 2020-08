Getekend voor het leven, het televisieprogramma waarin André Hazes in gesprek gaat met mensen die spijt hebben van hun tatoeages en hen helpt, heeft volgens Stichting KijkOnderzoek dinsdag met de eerste aflevering gemiddeld 478.000 televisiekijkers getrokken. Dit leverde het SBS6-programma de twintigste plek op in de lijst met best bekeken televisieprogramma's van dinsdag.

Het best bekeken programma van dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met gemiddeld 1.685.000 kijkers. Kennisquiz De Slimste mens (1.644.000 kijkers) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.113.000) maken de top drie compleet.

In het radioprogramma De 538 Ochtendshow met Frank Dane liet Hazes dinsdag weten geen spijt te hebben van zijn eigen tatoeages. Wel werkt volgens de zanger de op zijn arm getatoeëerde QR-code die verwijst naar het lied Ik leef m'n eigen leven van zijn vader niet meer, omdat hij gespierder is geworden.