Dionne Stax presenteert vanaf woensdag 26 augustus het vierde seizoen van Van onschatbare waarde, een televisieprogramma waarin onderhandelen centraal staat. Aan NU.nl vertelt de presentatrice wat ze op dat vlak geleerd heeft in de afgelopen seizoenen.

In Van onschatbare waarde kunnen verkopers proberen om hun bijzondere en waardevolle spullen te verhandelen aan een van de vier experts (Ilse Daatselaar, Arnold Wegh, Bert Degenaar en Bas Jonker). De verkopers mogen zelf de volgorde kiezen waarin ze de kamers van de experts bezoeken, maar als ze eenmaal een bod hebben afgewezen, kunnen ze niet meer terug. Om tot een goed resultaat te komen, is de gunfactor volgens Stax ontzettend belangrijk.

"Als je ergens over wilt onderhandelen, moet je elkaar wel wat gunnen. Dat zeggen de experts ook", vertelt Stax. "Je moet er niet alleen het beste voor jezelf uit proberen uit te halen, maar er gaandeweg - door vragen te stellen en af te tasten - achterkomen wat de ander wil." Daarin is het van belang dat er een klik is tussen de verkoper en de potentiële koper. "Dan gun je elkaar ook wat. Dat zijn vaak de beste onderhandelingen."

'Emotionele waarde is vaak niet in prijs uit te drukken'

Hoeveel ervaring iemand heeft lijkt tijdens een onderhandeling minder van belang, vertelt de presentatrice. "Er zijn in het programma redelijk wat mensen geweest die het voor het eerst deden, maar die mij in de onderhandelingskamer van mijn stoel lieten vallen door hun aanpak. Er kwam dan echt wel wat vuur los."

Ook dit jaar zijn er verkopers die een persoonlijk verhaal hebben bij een meegebracht stuk. "Zo kwam er een dame langs met een mooi sieraad van haar ouders. Zij gingen altijd allerlei markten af en kochten daar dan dingetjes van waarde", vertelt Stax.

"Persoonlijk ben ik daar heel slecht in. Ik ga naar markten en koop gewoon de rommel, maar zij gingen naar rommelmarkten en kochten de mooie dingen. Het bleek een heel waardevolle armband te zijn en omdat zij er zelf niets meer mee deed, wilde ze hem verkopen aan iemand die het beter kon gebruiken. Maar ergens deed het natuurlijk ook wel pijn. Emotionele waarde is vaak niet in prijs uit te drukken."

'Laat je niet meteen uit het veld slaan en blijf vriendelijk'

Waar Stax voordat ze dit programma presenteerde vaak een soort schroom voelde als ze ergens over wilde onderhandelen, heeft de presentatrice inmiddels meer de smaak te pakken. "Door de jaren heen heb ik een beetje bijgeleerd. Al is het ook niet zo dat ik dagelijks aan het onderhandelen ben, hoor", zegt Stax. "Maar het is wel leuk om de kunst af te kijken."

Als tip zou ze willen meegeven dat je het op markten altijd kunt proberen. "Maar ook bij meubels, of wanneer je grote dingen koopt, kan je echt wel kijken of er niet een mooie pakketprijs van te maken valt. Dan hoef je niet voor de volle mep te gaan." Hierbij is het volgens Stax goed om je niet direct uit het veld te laten slaan als het niet lukt. "En vriendelijk blijven."

Het vierde seizoen van Van onschatbare waarde is vanaf woensdag 26 augustus wekelijks om 20.35 uur te zien op NPO1.