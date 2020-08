Herman Brusselmans publiceert deze week zijn laatste column in Nieuwe Revu, meldt De Telegraaf dinsdag. De afgelopen weken ontstond er grote ophef over enkele columns die de Vlaming schreef over Shirma Rouse en prinses Amalia.

Brusselmans maakte in zijn opiniestukken, die verschijnen in de reeks Overschatte mensen, kwetsende opmerkingen over het gewicht van de zangeres en de prinses.

Een woordvoerder van het tijdschrift laat aan de krant weten dat er al plannen waren om de samenwerking met de columnist te beëindigen, maar dat de commotie rond zijn stukken "het proces hebben bespoedigd".

Deze week zal Brusselmans' laatste column te lezen zijn in het weekblad. Het is nog niet bekend wie daarin het lijdend onderwerp zal zijn.