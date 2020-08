Patrick Lodiers is dit televisiejaar te zien in het programma Leven voor de dood, waarin hij in gesprek gaat met mensen die nadenken over zelfdoding. Dit werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het nieuwe televisieseizoen van BNNVARA.

De programmamaker maakte tien jaar geleden al een thema-avond over suïcide. In zijn nieuwe programma laat hij mensen die met het leven worstelen aan het woord.

Lodiers is tevens het gezicht van We gaan het maken, waarin wordt gezocht naar oplossingen die het leven van mensen met een beperking makkelijker moeten maken.

Floortje Dessing maakt een nieuwe reeks van Floortje blijft hier. Daarin worden verhalen over zelfredzaamheid in Nederland verteld. In het voorjaar was ze al te zien in het eerste seizoen van het programma.

Ook komen er nieuwe seizoenen van onder meer Vier Handen Op Eén Buik, Nachtdieren, 3 Op Reis en Make Holland Great Again. Verder wordt een nieuwe reeks van onder meer KLEM uitgezonden en verschijnen de nieuwe series Niks te Melden en All Stars & Zonen.

BNNVARA gaf nog geen details over het programma dat Matthijs van Nieuwkerk voor de omroep gaat maken. Een woordvoerder van BNNVARA laat aan NU.nl weten dat er aan het eind van dit jaar meer wordt bekendgemaakt over het programma van de presentator op de zaterdagavond.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).