Woensdagavond gaat bij SBS6 het nieuwe seizoen van Paleis voor een Prikkie in première. Waar de presentatie bij vorige seizoenen in handen lag van het duo Frank en Rogier, wordt dit deze keer verzorgd door Brian Jacobs en Peter Akkermans. "Wij zijn echt niet een bepaald stereotype, dat vinden mensen nou eenmaal heel snel omdat we 'twee nichten' zijn."

Toen Frank en Rogier overstapten naar RTL, ging Talpa hard op zoek naar vervangers. Die vonden ze snel, want interieurdesigners Jacobs en Akkermans waren geen onbekenden in de tv-wereld. "Een andere productiemaatschappij had ons getipt, aangezien wij voorheen achter de schermen werkten bij Eigen Huis & Tuin", vertelt Jacobs. "We hebben er even over nagedacht, maar vooral het feit dat we mensen mogen helpen heeft ons over de streep getrokken."

In Paleis voor een Prikkie worden mensen met relatief weinig geld geholpen door interieurdesigners die voor 'een prikkie' hun huis een heuse make-over geven. Daarnaast benadrukt Jacobs dat hij vooral heel geïnteresseerd is in het verhaal van de deelnemers. "Wij proberen ons altijd te verdiepen in de ander. Het zijn zulke lieve mensen die meedoen, maar wel mensen die echt hulp nodig hebben. Dat maakt dat wij ze ook echt wat mee kunnen geven. We stoppen er zoveel liefde in."

Frank en Rogier waren heel teleurgesteld dat ze het programma niet mee mochten nemen naar RTL, maar lieten wel weten hun opvolgers veel succes te wensen. Jacobs wil dan ook geen concurrentiestrijd. "Mensen gaan ons misschien vergelijken, maar daar zijn wij niet mee bezig. We zijn Frank en Rogier vooral heel dankbaar, want dankzij hun bestaat dit mooie programma."

'We zijn echt niet een bepaald stereotype'

De keuze voor Jacobs en Akkermans bracht ook wat kritische geluiden met zich mee. Tv-kenner Rob Goossens liet in RTL Boulevard weten dat hij het jammer vond dat Talpa weer "twee hysterische nichten" koos na Frank en Rogier.

Vindt Jacobs het vervelend als mensen hen als stereotypen bestempelen? "Ze hebben ons echt uitgekozen omdat we een dynamisch duo zijn en sociaal DNA hebben. Wij zijn echt niet een bepaald stereotype, dat vinden mensen nou eenmaal heel snel omdat we 'twee nichten' zijn. Mensen denken snel in hokjes, maar je moet gewoon kijken naar wie wij zijn en meer niet."

'Kijkcijfers zijn niet het belangrijkst'

Paleis voor een Prikkie was de afgelopen seizoenen een grote hit op SBS6. Denkt Jacobs dat zij dat succes qua kijkcijfers kunnen vasthouden? "Ik hoop uiteraard dat veel mensen gaan kijken, maar eigenlijk gaat het mij om de mensen voor wie wij dit hebben gedaan. Kijkcijfers zijn belangrijk, maar voor ons niet het belangrijkst."

Paleis voor een Prikkie is vanaf woensdag iedere week te zien op SBS6 om 20.30