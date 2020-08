Jeroen Pauw keert het komende televisieseizoen terug op televisie met een nieuwe talkshow. De presentator gaat Pauw komt binnen maken, zo is dinsdag onder andere bekendgemaakt tijdens de najaarspresentatie van de NPO.

In de talkshow gaat de presentator langs bij mensen die niet in de studio kunnen of willen komen. Pauw bezoekt onder meer een gevangenis, een kliniek en een ziekenhuis.

Pauw nam in december afscheid van zijn eigen talkshow en maakte destijds al bekend dat hij aan nieuwe projecten ging werken. "Zonder tafel of met tafel, maar dan niet in een studio... Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het 'gesprek van de dag' en de 'waan van de week'."

In maart presenteerde hij nog enkele keren Op1, samen met Fidan Ekiz.

Grunberg in Amerika en Torenstra in Afrika

Tijdens de presentatie werd ook bekendgemaakt dat schrijver Arnon Grunberg zogeheten videobrieven gaat maken voor de VPRO waarin hij verslag doet van de Amerikaanse verkiezingen en van zijn aanmelding tot staatsburger. De schrijver woont al jaren in New York en maakte begin dit jaar bekend nu toch echt Amerikaans staatsburger te willen worden.

Voor BNNVARA maakt acteur Waldemar Torenstra per motor een trektocht langs Afrikaanse culturen in Ondersteboven van Afrika. Beide programma's zullen te zien zijn bij NPO2.

Eigen audioplatform en meer wetenschap

Dit najaar lanceert de NPO ook een nieuw audioplatform waarop podcasts kunnen worden beluisterd. Shula Rijxman, voorzitter van de NPO, kondigde verder aan dat er meer geld zal worden geïnvesteerd in programma's waarin wetenschappelijke informatie en kennis centraal staat.

"Ik vind dit essentieel, want kennis geeft een samenleving kracht. We trekken daar 5 miljoen euro extra voor uit. Wij zijn er niet alleen voor de doemscenario's, maar ook voor de hoop en de oplossingen." Onderdeel van deze investering wordt een online platform met de titel NPO Kennis.