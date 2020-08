Comédienne Amy Poehler gaat een documentaire regisseren over haar collega Lucille Ball (1911-1989), meldt Deadline. In de documentaire met werktitel Lucy & Desi zal de professionele en romantische relatie van Ball met haar eerste echtgenoot Desi Arnaz (1917-1986) centraal staan.

Het is niet bekend wanneer de productie van Lucy & Desi, waaraan de nabestaanden van zowel Ball als Arnaz meewerken, begint. Ook onbekend is wanneer de documentaire over de twee komieken, die getrouwd waren van 1940 tot 1960, zal verschijnen.

Met Lucy & Desi maakt Poehler haar regiedebuut in een documentaire. Eerder regisseerde de Amerikaanse comédienne de comedyfilm Wine Country, afleveringen van de serie Parks and Recreation en de nog te verschijnen Netflix-film Moxie.

Poehler werd bekend door de comedyshow Saturday Night Live. Ze speelde ook een hoofdrol in de sitcom Parks and Recreation.