Het Net5-programma Ladies Night zal niet terugkeren op televisie, vertelt Linda de Mol maandag aan RTL Boulevard.

Vorige week liet Merel Westrik, die de talkshow presenteerde, al in een interview op NPO Radio 1 weten dat ze er niet op rekende dat het programma op de buis terug zou keren. Talpa meldde daarop echter in een reactie aan NU.nl dat er nog geen besluit was genomen over het voortbestaan van Ladies Night.

Producent Talpa staakte in april vanwege de coronacrisis de opnames van het tweede seizoen van Ladies Night. Het programma maakte plaats voor enkele films. Het besluit was opvallend, omdat in de weken daarvoor de opnames onder dezelfde omstandigheden plaatsvonden.

Westrik presenteerde Ladies Night sinds haar overstap van RTL naar Net5 in 2019. De talkshow had relatief lage kijkcijfers. De laatste aflevering op 8 april trok 132.000 kijkers, waar het programma het seizoen nog startte met 257.000 kijkers.