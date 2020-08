Klaas van Kruistum blijft langer verbonden aan KRO-NCRV. De 43-jarige televisiepresentator heeft zijn contract met twee jaar verlengd, meldt de omroep maandag.

Van Kruistum is sinds 2014 in dienst van KRO-NCRV nadat hij overkwam van de EO. Sindsdien is hij het vaste gezicht van enkele kinderprogramma's als Zapplive en Klaas Kan Alles. In 2016 deed hij mee aan het populaire Wie is de Mol?, waarin hij de Mol bleek.

"De afgelopen jaren zijn voorbijgevlogen", aldus Van Kruistum. "Met programma's op NPO Zapp, NPO3, NPO1 en online kon het haast niet beter. Ik heb bijzonder veel zin in de komende periode, waarin we creatief vernieuwen met bestaande programma's en komen met nieuwe titels die mijn werkveld verbreden."

Peter Kuipers, directievoorzitter van KRO-NCRV, is blij dat hij Van Kruistum langer aan de omroep heeft kunnen binden. "We zijn ontzettend trots dat we onze succesvolle samenwerking met Klaas kunnen voortzetten. Klaas is met zijn brede inzetbaarheid een vakman en een voorbeeld voor jong én oud. Ik kijk uit naar zijn programma's de komende jaren."