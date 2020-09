Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen presenteren iedere zaterdagavond na de uitzending van Wie is de Mol? het napraatprogramma MolTalk. Dat betekent dat deelname aan het jubileumseizoen voor beiden was uitgesloten, en dat vinden ze toch jammer.

Vanaf 5 september zendt AVROTROS acht afleveringen uit waarin oud-deelnemers aan Wie is de Mol? terugkeren in het spel en in Italië de saboteur moeten ontmaskeren. De voorbereidingen voor dit speciale jubileumseizoen werden al lange tijd geleden getroffen en dat leidde even tot wat onduidelijkheid.

Weerdenburg: "Ik was zelfs beledigd! Ik hoorde dat er oud-deelnemers mee mochten doen en ik werd maar niet gevraagd. Terwijl ik nipt van Rik (van de Westelaken, red.) verloor in ons seizoen. Ik verdiende die tweede kans, vond ik. Al kun je ook zeggen dat ik al heel ver ben gekomen en anderen daarom een nieuwe kans verdienen. Gelukkig bleek even daarna dat ik MolTalk ging presenteren en was het een geluk bij een ongeluk."

Ook Verheijen heeft weleens aan een nieuwe kans gedacht. "Maar mijn seizoen was het allerleukste, met de allerleukste mensen. Het had alleen maar kunnen tegenvallen, houd ik mezelf voor. Al weet ik best dat ik gillend 'ja' had gezegd als ze het me gevraagd hadden."

Geheimen bewaren is best lastig

De twee presentatoren behoren dus niet tot de tien kandidaten, en als zo'n beetje de enigen in Nederland weten zij wél wie er meedoen. Wie dat zijn, verklappen ze absoluut niet, al is het voor Weerdenburg best lastig geheimen te bewaren.

"Ik kan dus ook niet echt zeggen van wie ik wilde dat die persoon terugkwam, dan praat ik zo nog mijn mond voorbij. Toen ik meedeed, vond ik het ook echt een kwelling het voor me te moeten houden dat ik meedeed en hoe ver ik was gekomen. Kun je nagaan als ik nu zou weten wie de Mol is. De kans is ook veel te groot dat je live in de uitzending iets zegt wat het kan verpesten. Ik pas daar echt mee op."

Niet voor alleen 'molloten'

Die geheimhouding moeten ze het hele seizoen volhouden, want iedere zondag na de uitzending zien zij alweer de nieuwe aflevering. Hoewel ze beiden fan zijn van het programma, is er in hun kijkgedrag sindsdien wel iets veranderd: net als fanatieke 'molloten' kijken ze een uitzending een paar keer voor ze er in MolTalk over gaan praten, waar ze er vroeger alleen op zaterdagavond voor gingen zitten.

Verheijen: "Maar ik ben niet van het terugspoelen en zo. De redactie let heel goed op: geven we niet te veel weg, of zitten we niet te veel op één persoon? Je wil toch toegankelijk blijven voor iedereen, en niet alleen de keiharde molloten."

"Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het eigenlijk allemaal niet willen weten. Daar moet je rekening mee houden: WIDM wordt door zoveel mensen op zo'n totaal andere manier bekeken. Wat scheelt: ik heb zelf helemaal geen sociale media, dus al die theorieën die daar de ronde doen, krijg ik ook niet echt mee. Ik zeg weleens: de meest socialemediaschuwe man van Nederland en dan in MolTalk vertellen wat er op Twitter gebeurt. Grappig toch?"

MolTalk keert op 5 september terug, mét publiek in de studio: aan de tafeltjes achter de gasten zitten mensen uit één huishouden op 1,5 meter van de andere tafels.