Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Catherine Keyl en Sinan Can zijn te gast in het nieuwe seizoen van De Geknipte Gast, zo maakt omroep BNNVARA maandag bekend.

Van Nieuwkerk stopte in maart na vijftien seizoenen als presentator van de veelbekeken talkshow De Wereld Draait Door, terwijl Keyl sinds deze maand weer terugkeerde op televisie met een rol in De 5 uur Show. Documentairemaker Can is bekend van onder meer De Arabische Storm en Bloedbroeders.

"Na al die mooie reacties op de eerste reeks kijk ik echt uit naar dit vervolg", aldus presentator Özcan Akyol. "We hebben een aantal zeer memorabele gesprekken in de kapperszaak gevoerd. Ik hoop dat het dit jaar weer zo goed uitpakt."

In De Geknipte Gast nodigt presentator Akyol elke week een bekende Nederlander uit in een kapperszaak. De gasten nemen plaats in een kappersstoel en vertellen via een spiegel uitgebreid over hun leven. Vanwege de anderhalvemeterregel neemt Akyol de schaar niet ter handen, net zoals in de laatste zes afleveringen van het eerste seizoen.

Keyl is op 1 september de eerste gast in het programma, dat wekelijks op dinsdag om 21.05 uur te zien is op NPO2.