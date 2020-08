Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van praatprogramma Op1, zo kondigt de 36-jarige journalist maandag aan in zijn podcast Zelfspodcast. Zijn vervanger wordt dinsdag tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep bekendgemaakt, laat hoofdredacteur van omroep WNL Bert Huisjes desgevraagd weten.

"Ik werd in december gevraagd en toen vond ik het al een ingewikkeld verhaal, omdat ik al veel doe", aldus Schimmelpenninck, die ook hoofdredacteur is van zakenblad Quote. "Ik vroeg me al af hoe ik al die verschillende rollen kon combineren. Ik heb me er toch een beetje in laten lullen."

"Ik begon in januari met het idee dat het voor drie maanden zou zijn", vervolgt de presentator. "Het was echt een experiment. Maar in de laatste maand van het experiment kwam corona. Toen gingen de kijkcijfers door het dak en vond iedereen dat we door moesten gaan. Het werd een succes."

"Het liep maar door, terwijl mijn twijfels bleven. De waarheid is dat het nooit 100 procent als mijn rol heeft gevoeld. Ik vind presenteren best wel leuk (...), maar je rol als presentator is heel beperkt. Je kan alleen een beetje jaknikken, empathisch doen en de autocue oplezen. Tijdens het voorjaar dacht ik: dit kost me te veel tijd en stress."

Schimmelpenninck zei in mei dat hij zich bij de cardioloog had laten testen omdat hij in de maanden daarvoor last had van pijn op zijn borst. "Daaruit bleek dat ik de longen heb van een paard en de schoonste vaten die ze ooit gezien hebben. Alles was fantastisch. Dus het ging gewoon om stress", zei hij destijds.

Sander Schimmelpenninck is naast presentator en journalist ook hoofdredacteur van zakenblad Quote. (Foto: BrunoPress)

Dinsdag duidelijk wie Schimmelpenninck gaat vervangen

Schimmelpenninck vormde vanaf januari met Welmoed Sijtsma op donderdag een vast presentatiekoppel bij het praatprogramma. WNL-hoofdredacteur Huisjes laat weten dat Sijtsma nog wel een jaar doorgaat. In Op1 wisselen duo's van meerdere publieke omroepen elkaar dagelijks af. Sinds het uitbreken van de coronacrisis werd het programma ook in het weekend gemaakt.

De overige duo's bij Op1 waren Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra (BNNVARA), Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink (EO), Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel (Omroep MAX) en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg (BNNVARA).

Vanaf 6 juli zijn Margje Fikse en Kefah Allush (EO) en Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen (KRO-NCRV) toegevoegd aan de lijst met presentatiekoppels.