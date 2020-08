J Balvin en Roddy Ricch zullen op zondag 30 augustus niet meer optreden tijdens de Video Music Awards (VMA's) van MTV. Dat meldt Variety zondag.

"Zoals bij elke prijsuitreiking zijn er altijd last minute wisselingen in de line-up. Dat gezegd hebbende kent dit jaar meer logistieke hindernissen dan de meeste en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en partners is van het grootste belang", vertelt een bron die bij de VMA's werkzaam is.

J Balvin maakte vorige week nog bekend dat hij aan het herstellen is van het coronavirus. "Op dit moment moet ik beter worden", zei hij in een opgenomen videoboodschap terwijl hij een prijs in ontvangst nam voor zijn videoclip Rojo. "Het zijn erg moeilijke dagen geweest, erg ingewikkeld. Soms denken we dat we het niet zullen krijgen, maar ik heb het en niet zo'n beetje ook."

Zowel J Balvin als Roddy Ricch maakt kans op VMA's. J Balvin is genomineerd voor zijn samenwerkingen met Anuel, Maluma en de Black Eyed Peas, terwijl Roddy Ricch genomineerd is voor beste nieuwe artiest, beste hiphopact' en lied van het jaar voor The Box.

Onder anderen Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Doja Cat en Miley Cyrus maken hun opwachting tijdens de VMA's, die oorspronkelijk zou plaatsvinden in het Barclays Center in New York. MTV heeft die plannen echter gewijzigd uit veiligheidsoverwegingen. Er zullen buitenoptredens plaatsvinden op diverse locaties in de stad.