Actrice Imanuelle Grives is dit jaar een van de deelnemers van Ranking the Stars. Dat heeft RTL zondag aan De Telegraaf bevestigd naar aanleiding van een Instagram Story van Kjeld Nuis waarin de namen van enkele mededeelnemers te zien waren.

Het wordt het eerste tv-optreden van de actrice sinds ze in februari te gast was bij Jinek. Grives deed aan de talkshowtafel haar verhaal nadat ze was veroordeeld voor het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs op het Belgische festival Tomorrowland.

Eerder werd al bekendgemaakt dat schaatser Nuis, zangeres Famke Louise, Orgel Joke, actrice Gerda Havertong en presentatoren Daan Boom, Koen Kardashian en Patricia Paay te zien zijn in het nieuwe seizoen van Ranking the Stars. Ook hiphopartiest Bizzey, acteur Hans Kesting, zangeres Ryanne van Dorst, politicus Henk Krol en cabaretiers Marc-Marie Huijbregts, Karin Bloemen en Jörgen Raymann maken hun opwachting.

Het is nog niet duidelijk of Martien Meiland, die vorig seizoen voor het eerst te zien was, wederom meedoet aan het programma waarin bekende Nederlanders elkaar rangschikken op basis van stellingen. Viroloog Ab Osterhaus stemde eerder in met deelname, maar zag er later toch van af.

Ranking the Stars, dat vijftien seizoenen bij BNNVARA te zien was, leek van de buis te verdwijnen nadat de NPO het als "te veel entertainment" had bestempeld. Nadat presentator Paul de Leeuw in 2018 de overstap maakte van BNNVARA naar RTL, verhuisde zijn programma mee.