De laatste aflevering van TV-Toppers heeft zaterdagavond 952.000 kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma met presentatrice Anita Witzier scoorde daarmee een derde plek in de Dag Top 25.

Het programma trok 18.000 kijkers meer dan EenVandaag, dat met 934.000 kijkers op de vierde plek eindigde. Het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 1,7 miljoen kijkers) was goed voor de eerste plek in de lijst en het NOS Journaal van 18.00 uur (ruim 1 miljoen kijkers) eindigde op plek 2.

De zangwedstrijd All Together Now op RTL 4 was met 664.000 kijkers het best bekeken commerciële programma. Het scoorde ruim wee keer zoveel kijkers als de coronafilm Groeten van Gerri, die op SBS6 werd uitgezonden. Naar de film met Frank Lammers keken 283.000 mensen.