842.000 mensen hebben vrijdagavond gezien hoe Sevilla de Europa League won, mede dankzij twee goals van Luuk de Jong. Het duel met Internazionale, dat eindigde in 3-2, kwam terecht op plek zes in de lijst met de best bekeken programma's van vrijdagavond.

De cijfers van Stichting KijkOnderzoek zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal kijkers. De piek lag een stuk hoger. Met ruim 1,8 miljoen kijkers was de wedstrijd in dat opzicht het op een na best bekeken programma, net achter het NOS Journaal van 20.00 uur (twee miljoen kijkers).

Grote schommelingen zaten er ook in het aantal kijkers bij Jinek. Gemiddeld haalde de talkshow 506.000 kijkers, maar de piek lag op 1,6 miljoen. Voor het totale aantal kijkers neemt Stichting KijkOnderzoek iedereen mee die langer dan een minuut naar hetzelfde programma heeft gekeken.

Verder bleek het quizprogramma De slimste mens weer populair. Ruim 1,2 miljoen mensen stemden op het spelprogramma af, met een piek van 1,5 miljoen kijkers. Andere populaire programma's waren Ik Vertrek (gemiddeld 876.000 kijkers) en EenVandaag (747.000 kijkers).