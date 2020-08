Merel Westrik rekent niet op een nieuw seizoen van praatprogramma Ladies Night bij Net5. Dat zegt de veertigjarige presentatrice vrijdag op NPO Radio 1.

"Dat denk ik niet", antwoordt Westrik op de vraag of Ladies Night na de zomer terugkeert. "Ik weet het niet. Het is een onzekere tijd met corona. Bij de commerciële omroepen staan de budgetten onder druk en zijn er bezuinigingen. Ik heb geen idee hoe het precies gaat."

Het is voor Westrik ook nog onduidelijk wanneer ze precies weer te zien is bij Net5. "We hebben een rustige zomer gehad en zijn bezig met plannen voor het najaar."

Producent Talpa staakte in april vanwege de coronacrisis de opnames van het tweede seizoen van Ladies Night. Het programma maakte plaats voor enkele films. Het besluit was opvallend, omdat in de weken daarvoor de opnames onder dezelfde omstandigheden plaatsvonden.

Westrik presenteert sinds haar overstap van RTL naar Net5 in 2019 Ladies Night. De talkshow had relatief lage kijkcijfers. De laatste aflevering op 8 april trok 132.000 kijkers. De talkshow startte het seizoen nog met 257.000 kijkers.

Talpa laat in een reactie weten dat er nog geen besluit is genomen over Ladies Night.