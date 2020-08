Tatum Dagelet nam in tijden van de coronacrisis een tweede seizoen op van het programma Pretty & Single, waarin vrouwen zonder make-up op date gaan. De presentatrice vertelt in gesprek met NU.nl dat het naleven van de 1,5 meter afstand niets afdeed aan de intimiteit van het programma.

Hoewel de afstand zowel op de dates als tijdens de gesprekken tussen de dames in de studio bewaard moest worden, ondervond Dagelet hier geen hinder van. "Het is vooral voor de cameramensen en crew lastiger werken. Tussen mij en de deelneemsters voelde ik helemaal geen afstand", vertelt ze.

"De gesprekken waren gelijk intiem en ook met de hele groep voelden we een enorme klik", aldus de presentatrice die nu nog in een WhatsApp-groep zit met de deelnemende dames.

Dagelet, die het programma steeds interessanter vond worden bij het zien van de afleveringen van het eerste seizoen, neemt de presentatie over van Nienke Plas. "Dat is wel even spannend. Het is toch al door iemand anders gedaan en dan sta ik daar ineens en daar vinden mensen dan wat van. Ik merkte dat ik die gedachte meteen moest loslaten en me erop moest richten het programma te presenteren zoals ik dat wil doen."

“Soms dacht ik: Nou, als zij niet voor hem kiest, dan wil ik wel een keer met hem op date”

'De dates zijn dit seizoen realistischer en speelser'

Het leek de presentatrice een uitdaging om "de diepere laag te ontdekken achter de vrouwen die hun ware gezicht laten zien". "Het is een experiment dat human interest combineert met een datingshow en transformaties. Voor mezelf leek het me ook gewoon heel leuk om met zo'n groep vrouwen te werken."

Naast de presentatie werd ook het format gewijzigd. Zo gaan de deelnemende vrouwen in dit seizoen op drie dates op verschillende locaties, in plaats van vijf speeddates in de studio. "Hierdoor zijn de dates realistischer en speelser", vindt Dagelet. "De connecties zijn oprecht en dat is leuk om te zien."

Bij het kijken van de dates van de deelnemende dames leefde ze mee en hoopte ze geregeld dat het echt iets zou worden. "Je gunt ze die klik en er zaten veel leuke mannen bij. Soms dacht ik: Nou, als zij niet voor hem kiest, dan wil ik wel een keer met hem op date", lacht ze.

'Sociale media spelen rol bij doorslaan schoonheidsideaal'

Dagelet benadrukt dat Pretty & Single niet zomaar een datingshow is met vrouwen zonder make-up, maar dat het vooral draait om hun verhaal. Zo is er een deelneemster voor wie make-up het moment van afleiding was om niet aan de dood van haar moeder te denken.

Daarnaast hoopt de presentatrice dat het programma aanzet tot nadenken over verwachtingen die we hebben qua schoonheidsidealen. "Ik denk dat sociale media een grote rol spelen bij het doorslaan hierin en het ontstaan van een vertekend beeld, maar welke verwachtingen hebben wij als vrouwen eigenlijk zelf gecreëerd? Velen van ons willen er toch zelf altijd leuk uitzien met lippenstift op en hakjes aan."

Ze hoort van een deel van de deelneemsters dat ze nu minder make-up dragen als ze naar buiten gaan. Zelf wil ze het ook wel eens proberen. "Misschien moet ik ook gewoon eens zonder mascara boodschappen doen. Waar ben ik bang voor? Dat mensen me dan minder mooi vinden? Waarom zou ik die onzekerheden eigenlijk moeten verbergen?"

Pretty & Single is vanaf dinsdag 25 augustus wekelijks om 21.00 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO3.