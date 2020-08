Het nieuwe seizoen van First Dates gaat eind augustus van start. Het datingprogramma, waarin deelnemers elkaar in een restaurant voor het eerst ontmoeten, is vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm opgenomen, meldt omroep BNNVARA vrijdag.

Zo worden de dates op gepaste afstand in het restaurant ontvangen door gastheer Sergio Vyent en barman Victor Abeln, zit er een tussenschot van plexiglas tussen de deelnemers op het moment dat ze moeten vertellen of ze met elkaar door willen en staan alle tafels op minstens 1,5 meter van elkaar.

"Dit wordt 'met afstand' het beste seizoen ooit. Want als de liefde je raakt, dan maakt 1,5 meter het alléén maar spannender", aldus gastheer Vyent.

Het zevende seizoen van First Dates is vanaf 31 augustus elke werkdag om 19.25 uur te zien op NPO3.