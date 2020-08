John van den Heuvel maakte een zesde reeks van het RTL 4-programma Ontvoerd.

In het programma helpt de misdaadjournalist mensen in Nederland van wie hun kind of kinderen zijn ontvoerd naar het buitenland.

In het vorige seizoen lukte het hem niet om de Nederlandse Sanne te herenigen met haar naar Turkije ontvoerde kinderen, maar in de nieuwe reeks schiet Van den Heuvel haar opnieuw te hulp.

Het programma is vanaf 30 augustus om 21.30 uur te zien bij RTL 4.