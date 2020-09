Interieurstylisten Frank Jansen (74) en Rogier Smit (45) zijn vanaf deze week op RTL 4 te zien met het nieuwe programma Frank en Rogier checken in. Volgens het duo is het een schot in de roos.

In Frank en Rogier checken in helpen Jansen en Smit mensen die een slecht beoordeeld bed and breakfast runnen. "Die mensen zijn zó blij met ons", vertelt Smit aan NU.nl. "Ze hebben na onze komst echt zoiets van: we kunnen er weer tegenaan, we kunnen weer goed draaien en geld generen."

De interieurdesigners helpen de eigenaren met het interieur van hun B&B, maar geven ook advies op het gebied van gastvrijheid en uitjes. Door dat laatste zijn Jansen en Smit ook op veel plekken gekomen in Nederland die zij nog niet kenden en ze werden positief verrast door de schoonheid van ons land. "Ik ben iedere keer weer verbaasd over hoe mooi Nederland is. Zo waren wij in het dorpje Griendtsveen (Limburg, red.). Nou, dat is gewoon een monumentaal dorp, echt beeldschoon", aldus Jansen. "Al met al genieten wij enorm tijdens de opnames en is het een ontzettend leuk programma geworden."

“De reden dat wij nu bij RTL zitten, is ook echt omdat wij dol zijn op verandering.” Frank Jansen

De grote afwezigen in het nieuwe programma zijn de honden van het stel. Toch benadrukken ze dat kijkers zich geen zorgen hoeven te maken. "Ik zie het al gebeuren dat mensen op Twitter hun beklag gaan doen over het ontbreken van de honden. Bij dezen: geen zorgen, de stagiaires zijn heerlijk met ze wezen wandelen, dat zit helemaal goed", lacht Smit.

Goede band met Van der Vorst

Frank en Rogier checken in is het eerste programma dat de twee maken voor hun nieuwe werkgever RTL. Na jarenlang succes te hebben gehad op SBS6, stapten zij vorig jaar over naar de concurrent. "Dat is voor ons wel een uitdaging, maar het is heel erg leuk om te veranderen. De reden dat wij nu bij RTL zitten, is ook echt omdat wij dol zijn op verandering", stelt Jansen.

De samenwerking met RTL verloopt dan ook uitstekend. Zo kunnen ze het ontzettend goed vinden met programmadirecteur Peter van der Vorst. "Er werken honderden mensen bij RTL, maar als wij hem nodig hebben, kunnen we hem gewoon bellen of appen. Hoe bijzonder is dat? We hebben zelfs besprekingen bij hem thuis gehad, ontzettend gezellig!"

De grote hit van Smit en Jansen op SBS6, Paleis voor een prikkie, mocht niet meeverhuizen naar RTL. Het duo vond dat erg jammer, maar heeft zich erbij neergelegd. Het programma heeft inmiddels twee nieuwe presentatoren: het Brabantse stel Brian en Peer.

"We hebben zoveel geleerd van dat programma en nu gaat dat gewoon verder met twee nieuwe mensen. Rancune en karma krijg je twaalf keer terug, dus daar doen wij niet aan", zegt Smit. "Zij (de nieuwe presentatoren, red.) kunnen er ook niks aan doen dat we het niet mee mochten nemen, dus wij gunnen hen het allerbeste."

Frank en Rogier checken in is vanaf dinsdag 1 september wekelijks om 20.30 uur te zien op RTL 4.