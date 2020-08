Famke Louise en Kjeld Nuis doen mee aan het nieuwe seizoen van Ranking the Stars. De zangeres en model en de schaatser zijn vanaf 2 september te zien in het tweede seizoen dat RTL uitzendt, vertelt presentator Paul de Leeuw op Radio 538.

Voor Famke Louise is het de eerste keer dat ze aanschuift in het programma. Nuis deed in het laatste seizoen dat op de publieke omroep werd uitgezonden al eens mee.

Ook Orgel Joke, Daan Boom en Koen Kardashian werden aangekondigd als kandidaten voor het programma. Eerder werd al bekend dat Patricia Paay, Gerda Havertong, Bizzey, Hans Kesting, Karin Bloemen, Jörgen Raymann, Ryanne van Dorst, Henk Krol en Marc-Marie Huijbregts van de partij zijn.

Het is nog niet duidelijk of Martien Meiland, die vorig seizoen voor het eerst zijn opwachting maakte, wederom meedoet met het programma waarin bekende Nederlanders elkaar rangschikken op basis van stellingen. Viroloog Ab Osterhaus stemde eerder in met deelname, maar zag er later toch van af.

De Leeuw vertelde op Radio 538 dat hij een coronatest heeft ondergaan voordat de opnames komende zaterdag van start gaan. Hij liet weten dat uit de test blijkt dat hij het virus niet heeft.

Ranking the Stars, dat vijftien seizoenen bij BNNVARA te zien was, leek van televisie te verdwijnen nadat de NPO het als 'te veel entertainment' had bestempeld. Nadat De Leeuw in 2018 de overstap maakte van BNNVARA naar RTL, verhuisde zijn programma mee.