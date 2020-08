De medewerkers van The Ellen DeGeneres Show hebben maandag te horen gekregen dat hun arbeidsvoorwaarden worden verbeterd. Variety meldt op basis van een bron die weet wat er in de online meeting van medewerkers van het programma is besproken, dat ze meer betaalde vrije dagen krijgen.

Het personeel dat aan de show van DeGeneres werkt, krijgt vijf extra betaalde vrije dagen, vrij op hun verjaardag en een regeling waarmee doorbetaald wordt wanneer ze tijdens werk naar doktersafspraken moeten of familiezaken moeten regelen.

De verbeteringen werden tijdens een online bijeenkomst aangekondigd door producenten van de show Mary Connelly en Andy Lassner. Ook DeGeneres zou in tranen het personeel hebben toegesproken en haar excuses hebben aangeboden voor de 'giftige werkcultuur' die al weken het onderwerp van gesprek is. Ze deed dit eerder ook al in een openbare videoboodschap.

Eerder kwam al naar buiten dat in de videovergadering was aangekondigd dat producenten Ed Glavin, Kevin Leman en Jonathan Norman zijn ontslagen wegens racisme en seksuele intimidatie.

Nadat er steeds meer verhalen opdoken over de ongezonde werksfeer bij The Ellen DeGeneres Show, werd vorige maand al een intern onderzoek naar het welzijn van medewerkers aangekondigd.