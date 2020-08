Herbert Dijkstra geeft dit jaar namens de NOS geen commentaar bij de Tour de France. De 54-jarige sportverslaggever moet de grootste wielerwedstrijd van het jaar voor het eerst sinds 1994 overslaan vanwege chronische rugklachten, meldt de NOS in een gepubliceerd persdossier.

Joris van den Berg vervangt Dijkstra als commentator. Oud-renners Maarten Ducrot en Stef Clement zullen hem bijstaan als cocommentator.

Dijkstra vormde met Ducrot het vaste duo bij de NOS tijdens de Tour de France. Vorig jaar gaf de oud-schaatser, die vooral bekendheid geniet door zijn verhalen over de kastelen in de omgeving van de koers, commentaar bij zijn 26e Ronde van Frankrijk. Sinds 2004 is Ducrot betrokken bij de uitzendingen rondom de Tour.

De NOS zendt ook dit jaar alle etappes in de Tour rechtstreeks uit. Bij tien etappes, waaronder de openingsetappe in Nice, schakelt de publieke omroep al vanaf de start in.

De start van de Tour de France is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 29 augustus. Kopmannen Tom Dumoulin en Primoz Roglic van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma worden tot de kanshebbers op de eindzege gerekend.