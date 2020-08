Anita Witzier gaat een nieuw realityspelprogramma van KRO-NCRV presenteren, zo bevestigt de omroep donderdag na berichtgeving van Tubantia. De opnames van het programma, dat Nieuwe Boeren gaat heten, beginnen in het najaar.

In Nieuwe Boeren moeten twaalf deelnemers een maand lang zonder elektriciteit en stromend water een boerderij draaiende houden, terwijl zij ook de strijd met elkaar aangaan. De winnaar van het programma gaat er met de omzet vandoor. Het is niet bekend wie de deelnemers zijn.

Tubantia meldt dat de opnames van het programma plaatsvinden op een volledig verbouwde boerderij in het Twentse Ambt Delden, een dorp onder de rook van Hengelo. In de tuin zou een waterput zijn gemaakt en in de keuken is een stoof toegevoegd.

Nieuwe Boeren moet in 2021 worden uitgezonden op NPO1. Wanneer het programma exact op televisie is, is niet bekendgemaakt.