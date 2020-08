Voor het nieuwe seizoen van 3 op Reis hebben presentatoren Chris Zegers, Nienke de la Rive Box, Maurice Lede en Jennifer Hoffman vanwege de coronacrisis roadtrips door Europa gemaakt, meldt BNNVARA donderdag.

Normaal gesproken vliegen de presentatoren de hele wereld over voor de opnames van het reisprogramma, maar vanwege de vele reisrestricties als gevolg van de coronacrisis was dat dit keer niet mogelijk. In het nieuwe en veertiende seizoen willen de presentatoren vooral inzichtelijk maken hoe reizen in het coronatijdperk eruitziet.

Zegers, De la Rive Box, Lede en Hoffman hebben vanuit hun woonplaats Amsterdam ieder een windrichting gekozen en zijn in een auto of op een motor gestapt om Europa te verkennen. Daarbij doen ze ook Nederlandse gebieden aan, zoals de Sallandse Heuvelrug, de Marker Wadden en de Loonse en Drunense Duinen.

3 op Reis is vanaf 30 augustus iedere zondag om 19.45 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.