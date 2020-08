Jeff Lowe, die de dierentuin van Tiger King Joe Exotic overnam, heeft besloten het park te sluiten. In een verklaring op Facebook schrijft hij dat hij de dieren niet langer voor het publiek wil tentoonstellen. Lowe kreeg eerder al van het ministerie van Landbouw te horen dat zijn Greater Wynnewood Exotic Animal Park drie weken dicht moest.

In de Netflix-serie Tiger King is te zien hoe Lowe mede-eigenaar van het dierenpark van Exotic wordt en deze overneemt als Exotic voor 22 jaar achter de tralies verdwijnt voor het inhuren van iemand om zijn rivale Carole Baskin om het leven te brengen.

Het dierenpark dat in handen is van Lowe stond al onder druk door kritiek van dierenrechtenactivisten en inspecteurs. Lowe benadrukt dat hij zelf besloot niet meer open te gaan na de verplichte sluiting van drie weken.

"Ik wil de dieren niet langer aan het publiek tonen. Daar zijn we al weken over in gesprek", schrijft hij. Hij zegt zijn advocaten nog steeds hun werk te laten doen om te bewijzen dat de opgelegde sluiting onrechtmatig is. Lowe zegt dat de dieren privé-eigendom blijven en dat het nieuwe park dat hij wil openen enkel een filmset zal zijn voor Tiger King-gerelateerde content.

In juni werd bekend dat Baskin, die eerder een gerechtelijk geschil had met Exotic over het gebruiken van haar merknaam, de grond waarop het park zich bevindt mag overnemen. Dit besloot de rechter omdat Exotic de schadevergoeding die hem was opgelegd niet kon betalen.