Presentator Ewout Genemans is vanaf 2 september te zien in het programma Bureau 040, waarin hij de politie van Eindhoven volgt. Het programma volgt Bureau Burgwallen op, waarin hij met de politie in het centrum van Amsterdam meedraaide.

Genemans kondigde begin dit jaar aan dat er een nieuwe reeks zou volgen, dit keer opgenomen in de stad in Noord-Brabant. De opnames van de nieuwe reeks gingen rond carnaval van start.

In maart vertelde de presentator aan RTL Boulevard dat het opnemen van het programma doorging ondanks het uitbreken van het coronavirus. Genemans vertelde dat hij het belangrijk vindt om te laten zien dat politiewerk ook in tijden van crisis doorgaat. Hij benadrukte wel de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.

"De afgelopen zes maanden heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe het werk van de agenten in Eindhoven eruit ziet en vooral wat de impact daarvan is. En dat was interessant, maar soms ook best heftig", aldus Genemans in een persbericht.

Bureau 040 is vanaf woensdag 2 september achttien weken lang om 21.30 uur te zien bij RTL 4.