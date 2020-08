Jan Roos is ook in hoger beroep veroordeeld voor het mishandelen van een zestienjarige jongen in het Noord-Hollandse Bergen, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam woensdag besloten. De opiniemaker moet een boete van 750 euro en een schadevergoeding van 700 euro betalen.

De politierechter had eerder dezelfde straf opgelegd, maar Roos ging in beroep tegen de veroordeling. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een geldboete van 1.500 euro, maar daar is het gerechtshof niet in meegegaan.

Het incident deed zich voor in mei 2018. Volgens het slachtoffer sloeg Roos hem zonder enige aanleiding in het gezicht, terwijl Roos beweert dat de jongen dreigend op hem afkwam. De jongen liep bij de vuistslag een hersenschudding en losse tanden op.

Roos (43) werd bekend als verslaggever van omroep PowNed, waarvoor hij reportages maakte. Sinds zijn vertrek in 2015 is hij actief als columnist en schrijver. Hij richtte in 2016 de politieke partij VoorNederland op, maar bij de Tweede Kamerverkiezingen een jaar later behaalde de partij nul zetels en stopte hij als partijleider.