Guus Meeuwis stopt als teamcaptain bij Ik hou van Holland. De 48-jarige Brabander kan vanwege zijn activiteiten voor zijn vijftienjarige jubileum als zanger komend seizoen niet deelnemen aan het spelprogramma op SBS6, zo laat de zender woensdag weten.

Cabaretier Leo Alkemade neemt het stokje over van Meeuwis, die in totaal negen seizoenen betrokken was bij Ik hou van Holland. Jeroen van Koningsbrugge blijft wel aan als teamcaptain voor het zestiende seizoen van het programma, dat opnieuw gepresenteerd wordt door Linda de Mol.

"Het is jammer, maar mijn eerste grote liefde blijft toch de muziek, die zal altijd voorrang krijgen", aldus Meeuwis. "Ik ben de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier onderdeel geweest van het programma. Elk opnamedag met Jeroen en Linda was een feestje, ik heb er vriendschappen aan overgehouden en ik heb diep respect voor de geoliede machine achter de schermen."

Vanwege de richtlijnen tegen het coronavirus is de opzet van Ik hou van Holland veranderd. In de komende serie staan niet drie, maar twee gasten naast de teamcaptains achter de desk en zijn de publiekstribunes omgeturnd in twee woonkamers waarin elke week een ander huishouden zit. Orgel Joke en Mirjam Stolk verzorgen de muziek.

Het nieuwe seizoen van Ik hou van Holland is vanaf 29 augustus wekelijks om 20.00 uur te zien bij SBS6. Het programma stopte in 2016 bij RTL, maar keerde drie jaar later na de overstap van presentatrice De Mol terug op de buis bij SBS6.