Mattie Valk en Marieke Elsinga zullen ook de komende drie jaar bij Qmusic te horen zijn. Daarnaast blijft hun ochtendshow Mattie & Marieke, die 24 augustus weer van start gaat, met een uur verlengd tot 10.00 uur. Dat maakt de radiozender woensdag bekend.

Sinds de coronacrisis presenteert het duo hun ochtendshow een uur langer. Omdat het programma goed wordt beluisterd, is besloten om hier vaste vorm aan te geven.

Qmusic-directeur Dave Minneboo noemt de twee radiopresentatoren een "supersterk duo". "De chemie tussen de twee en de rest van het team spat ervanaf. We zijn dan ook heel trots dat Mattie en Marieke de komende jaren elke werkdag te horen blijven ."

Valk laat in een reactie weten "elke dag met veel plezier naar zijn werk te gaan" en in Elsinga een goede radiopartner te hebben gevonden. "En daarom plakken we ook met veel plezier nog een uur aan de ochtendshow vast."

"Ik zeg vaak dat ik 's ochtends vroeg, wanneer ik na de show de studio uit loop, al meer gelachen heb dan de meeste mensen op een hele dag", zegt Elsinga over haar samenwerking met Valk en de rest van het team. "Voor mij vat dat precies samen waarom ik dit de komende jaren wil blijven doen met dit fantastische team."

Valk en Elsinga presenteren sinds september 2018 een ochtendshow op Qmusic. Ze zijn vanaf 24 augustus dagelijks van 6.00 tot 10.00 uur te horen op de zender.