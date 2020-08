Zo'n 4,06 miljoen mensen hebben dinsdagavond via de televisie naar de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gekeken. De cijfers zijn daarmee een stuk hoger dan die van de vorige persconferentie rondom het coronavrius; toen keken 3,57 miljoen mensen naar Rutte en De Jonge.

De kijkers zijn verspreid over uitzendingen bij de NPO (ruim 2,9 miljoen kijkers), RTL (901.000 kijkers) en SBS (243.000 kijkers). De uitzending bij de NPO is het best bekeken programma van de dinsdagavond.

Rutte en De Jonge vroegen Nederland tijdens de persconferentie weer beter te gaan letten op de 1,5 meter, geen huisfeestjes te geven en maximaal zes gasten thuis te ontvangen. Thuiswerken blijft ook na 1 september de norm en de quarantaineperiode voor mensen die mogelijk met het virus besmet zijn wordt teruggebracht van veertien tot tien dagen.

In Amsterdam worden extra maatregelen genomen, die zijn los aangekondigd door burgemeester Femke Halsema.