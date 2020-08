Oscar-winnaar Cuba Gooding jr. wordt aangeklaagd voor de verkrachting van een vrouw in 2013, meldt The New York Times dinsdag. De acteur werd eerder al door 22 andere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

Gooding zou het vermeende slachtoffer, die anoniem aangifte deed, verkracht hebben in het Mercer Hotel in New York. De vrouw zegt de acteur ontmoet te hebben in een bar in Manhattan, waarop hij haar uitnodigde voor een drankje in het hotel waar hij verbleef.

Toen ze daarmee instemde, zou hij haar meegevraagd hebben naar zijn hotelkamer, zodat hij zich kon omkleden. Eenmaal aangekomen in de kamer zou de acteur de deur geblokkeerd hebben en zou hij zichzelf hebben uitgekleed. De vrouw claimt meerdere malen 'nee' te hebben gezegd terwijl de acteur zich twee keer aan haar vergreep. Ze zou ontsnapt zijn toen hij in slaap viel.

Het vermeende slachtoffer vraagt om een juryrechtspraak en om een schadevergoeding. De advocaat van Gooding, Mark Jay Heller, zegt dat de beschuldigingen nergens op gebaseerd zijn.

De acteur kwam vorige week al in opspraak vanwege een opvallende uitspraak die een andere advocaat van hem, Peter Toumbekis, deed tijdens een hoorzitting in een ander proces. Volgens hem zouden vrouwen met kleine borsten vaak "waanvoorstellingen" hebben en zou dat invloed hebben op hun perceptie van de realiteit omtrent aanranding.

De Oscar-winnaar, bekend van onder meer Jerry Maguire, Pearl Harbor en de serie American Crime Story, ontkende afgelopen oktober schuldig te zijn aan zes aanklachten wegens seksueel wangedrag. Als Gooding schuldig wordt bevonden, zou hij een maximale celstraf van een jaar en drie maanden kunnen krijgen.