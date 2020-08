Dit jaar worden geen opnames voor de tv-versie van Temptation Island gemaakt, bevestigt RTL dinsdag na berichtgeving van het AD. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de opnames zijn geannuleerd, omdat het "niet goed voelt". Wel zijn er plannen voor een nieuwe reeks voor Videoland.

RTL noemt de uitbraak van COVID-19 de voornaamste reden: "Het voelt voor nu niet goed genoeg om helemaal naar Thailand af te reizen en daar in totaal vier weken te blijven." De opnames voor het programma zouden binnenkort beginnen en de serie zou later dit jaar op RTL worden uitgezonden.

Aan de versie op Videoland wordt vooralsnog gewerkt, omdat dichter bij huis gefilmd kan worden. Deze reeks moet in Italië opgenomen worden. "Uiteraard blijft dit altijd onder voorbehoud van eventuele veranderende RIVM-maatregelen en mogelijkheden om af te reizen vanwege COVID-19. We houden dit nauwlettend in de gaten. De gezondheid van de cast en crew staat voorop", meldt RTL. Het nieuwe seizoen moet in het najaar op Videoland verschijnen.

RTL maakte onlangs al bekend de opnames voor Expeditie Robinson op de Filipijnen te hebben uitgesteld. Het bedrijf liet toen weten naar alternatieve locaties te zoeken, maar tot op heden is het productieteam nog niet begonnen met filmen.